AFGHANISTAN Près de 50 morts dans deux attaques

Deux attaques qui auront duré plusieurs heures ont fait hier une cinquantaine de morts en Afghanistan, notamment à Gardez (Sud-Est), dans une région troublée à la frontière pakistanaise, visée par des raids américains. Au moins 32 personnes dont des civils ont été tuées et plus de 200 blessées à Gardez, capitale de la province de Paktiya, où le vaste complexe officiel ciblé par les insurgés abrite différentes forces de police et un centre de formation et jouxte une université. L'assaut revendiqué par les talibans, qui a duré cinq heures, s'est terminé par la mort des cinq assaillants, a annoncé le ministère de l'intérieur.Simultanément, dans la province de Ghazni, «quinze membres des forces de sécurité ont été tués et une douzaine blessés» dans l'attaque du siège du district d'Andar, à une centaine de km à l'ouest de Gardez, selon le chef de la police de Ghazni, Mohammad Zanan. Dans les deux cas l'assaut

a commencé par l'explosion de véhicules piégés puissamment chargés, qui ont ouvert la voie à des commandos armés. Le chef de la police provinciale, le général Toryalay Abdani, a été tué dès le début de l'assaut. Le complexe qui abrite un centre d'entraînement, des forces de la police nationale, de la police des frontières et des militaires a été soufflé par la violence des explosions.