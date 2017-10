CRISE DES ROHINGYAS Le Myanmar mis en accusation

Le Myanmar a échoué à protéger la communauté musulmane des Rohingyas comme elle en avait le devoir au regard du droit international, ont affirmé deux hauts responsables de l'ONU en demandant une enquête internationale sur de possibles génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. «En dépit des mises en garde faites par nous et par d'autres nombreux responsables, le gouvernement birman a échoué à assumer ses obligations selon le droit international et à exercer sa première responsabilité de protéger la population Rohingya contre des atrocités», affirment dans un communiqué Adama Dieng, responsable de la Prévention des génocides et Ivan Simonovic, conseiller spécial sur la Responsabilité de protéger.

Par le terme «d'atrocités», précise leur communiqué conjoint, les deux responsables se référent aux trois crimes sanctionnés par le droit international: le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. «De la même manière, la communauté internationale a échoué dans ses responsabilités» sur le même sujet, précisent MM. Dieng et Simonovic. Les deux responsables «appellent le gouvernement birman à prendre des mesures immédiates pour arrêter les atrocités présumées avoir été commises dans l'Etat Rakhine», dans l'ouest du Myanmar, précise leur communiqué. Ils lui demandent «de permettre une mission d'enquête internationale et indépendante du Conseil des droits de l'Homme dans l'Etat Rakhine afin de vérifier les faits», selon la même source. «Une fois encore, notre échec à arrêter ces atrocités fait de nous des complices. Quand pourrons-nous vivre avec notre promesse du +plus jamais+?», demandent aussi MM. Dieng et Simonovic en réclamant que les auteurs des crimes soient traduits en justice «quel que soit leur statut».