DIPLOMATIE Tillerson en tournée au Moyen-Orient

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson effectuera du 20 au 27 octobre une tournée internationale qui le conduira en Arabie saoudite, au Qatar, au Pakistan, en Inde et en Suisse, a indiqué le département d'Etat. A Riyadh, M. Tillerson participera à la première réunion du Conseil de coordination entre les gouvernements saoudien et irakien. Le chef de la diplomatie américaine rencontrera les dirigeants saoudiens pour discuter du conflit au Yémen, des tensions dans le Golfe, ainsi que d'un certain nombre de questions bilatérales et régionales, selon le département d'Etat américain. A Doha, M. Tillerson doit rencontrer les dirigeants qataris et des responsables militaires américains pour aborder les dossiers en lien avec les efforts conjoints contre le terrorisme et les tensions dans le Golfe. Après le Moyen-Orient, M. Tillerson se rendra à Islamabad et à New Delhi dans le cadre de sa première visite en Asie du Sud en tant que secrétaire d'Etat américain avant de se déplacer à Genève où il se penchera sur les crises humanitaires dans le monde avec des responsables du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, de l'Organisation internationale pour les migrations et du Comité international de la

Croix-Rouge.