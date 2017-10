PRÉSIDENTIELLE AU LIBERIA Weah et Boakai au second tour

La Commission électorale du Liberia a confirmé jeudi que le second tour de l'élection présidentielle opposera le 7 novembre le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant Joseph Boakai, arrivés en tête le 10 octobre. «Le second tour aura lieu le 7 novembre et deux candidats, Georges Weah et Joseph Boakai, arrivés premier et deuxième, s'affronteront», a déclaré à la presse le président de la Commission électorale nationale (NEC), Jerome Korkoya, confirmant les résultats du premier tour du 10 octobre publiés le

15 octobre. George Weah était arrivé largement en tête, avec 39%, devant Joseph Boakai, qui en a obtenu 29,1%. «La campagne pour le scrutin du

7 novembre démarre aujourd'hui (jeudi) et se terminera dimanche

5 novembre à minuit, soit une durée de 18 jours», a dit M. Korkoya. Le scrutin du 7 novembre doit permettre de désigner un successeur à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, élue une première fois en 2005 et qui ne peut plus se représenter après deux mandats successifs de six ans chacun. Mme Sirleaf, prix Nobel de la paix 2011, a estimé le jour du premier tour, que le Liberia était «prêt pour la transition», la première d'un dirigeant élu à un autre dans ce pays «depuis trois générations».