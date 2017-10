L'UE DÉCLINE L'ARBITRAGE ENTRE MADRID ET LA CATALOGNE Le jeu d'échecs n'en finit pas

L'ombre de Vladimir Poutine a chu comme un caillou au milieu de la rivière. Le maître du Kremlin a en effet ironisé sur le «deux poids, deux mesures» de l'UE en établissant un parallèle entre la Catalogne et la Crimée.

Un véritable jeu d'échecs est en cours depuis plus de deux semaines entre le gouvernement espagnol et la région autonome de Catalogne, et le moins qu'on puisse dire est que la partie est loin d'être terminée. Nombreux sont ceux qui s'étonnent de la «lenteur» des coups et des «ajournements» de décisions après des effets d'annonce tonitruants qui font croire que la boucle est bouclée.

A la veille d'un Conseil des ministres extraordinaire du gouvernement, Madrid devait annoncer la mise en oeuvre de l'article 155 si Carles Puigdemont ne clarifiait pas son propos sur l'indépendance. Or, celui-ci a délibérément maintenu le flou, se limitant à rétorquer que application si application de l'article 155 il y a alors il prononcera officiellement le mot qui fâche. Cela étant, il a répété sa volonté de dialogue, contraignant Madrid à rejeter toute forme de négociation en la matière. Explications: pour l'homme indépendantiste depuis sa plus tendre enfance, le jeu est à la fois complexe et risqué. Son courant n'est pas majoritaire, une bonne moitié des Catalans étant par principe contre le bras de fer avec Madrid et souhaitant un modus vivendi qui maintienne leur région dans le giron espagnol. Mais la menace d'une suspension de l'autonomie dont bénéficie la région serait vécue par toute cette frange comme une agression insupportable et ferait du coup grossir les rangs des indépendantistes jusqu'à les rendre majoritaires au-delà de leurs propres espérances. Tels sont les calculs de Carles Puigdemont, ce qui explique qu'il manie la carotte et le bâton et cherche à gagner du temps en demeurant constamment dans le non-dit quant à ses intentions réelles. A ce jeu-là, Madrid est également rompu et les arrière-pensées des indépendantistes lui paraissent claires comme de l'eau de roche. C'est pourquoi le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, procède, lui aussi, à tâtons et entend progresser avec la lenteur proverbiale de la tortue qui connaît à merveille son lapin! Seuls à s'avouer «préoccupés» par une situation inédite, les dirigeants de l'Union européenne refusent le rôle de «médiateur» dont voudrait les affubler Carles Piegdemont mais recommandent à Rajoy toute la prudence du dialogue. Lors du récent sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles, le président du Conseil européen Donald Tusk l'a encore répété avec une insistance suspecte: «il n'y a pas de place, pas d'espace pour une médiation, une initiative ou une action internationales», a-t-il martelé, laissant entendre qu'il soutient par-là même la position de Madrid. Sur ce terrain, il a vite été rejoint par les dirigeants européens les plus importants, à commencer par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron qui a du coup évoqué un «message d'unité autour de l'Espagne». Dans cette ambiance unanimiste, l'ombre de Vladimir Poutine a chu comme un caillou au milieu de la rivière. Le maître du Kremlin a en effet ironisé sur le «deux poids deux mesures» de l'UE en établissant un parallèle entre la Catalogne et la Crimée, rattachée à la Russie au lendemain d'un référendum, encore que les situations de l'une et de l'autre ne soient pas réellement comparables. Que va-t-il donc se passer maintenant? Rien ou presque rien, car Madrid va prendre tout son temps pour lancer l'article 155 mettant fin à l'autonomie de la Catalogne et le soumettre à l'approbation du Sénat avant son application. Entre temps, Carles Puigdemont aura la marge nécessaire pour tester le pour et le contre de son coup de poker, pas aussi hasardeux qu'il n'y paraît. Au final, chacune des deux parties a beaucoup à perdre dans cette affaire, la Catalogne étant la plus riche région d'Espagne mais avec une économie étroitement dépendante de celle du royaume ibérique. Déjà, plus de 900 entreprises de grande importance ont choisi de quitter la Catalogne pour ne pas hypothéquer leur bilan.

Même s'il refuse d'exécuter la demande de Madrid qui exige le «rétablissement de l'ordre constitutionnel», Puigdemont sait qu'il ne peut jouer à pile ou face le sort de 7,5 millions de Catalans dont 16% sont des Espagnols. Il a beau affirmer que «si le gouvernement persiste à empêcher le dialogue et poursuivre la répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder au vote d'une déclaration formelle d'indépendance», Madrid ne prend pas à la lettre la menace et choisit de «restaurer au plus vite la légalité et l'ordre constitutionnel» en arrêtant aujourd'hui, dans une réunion du Conseil des ministres, les mesures de l'article 155 que le Sénat aura à entériner à la fin du mois d'octobre. Or, d'ici là, beaucoup d'eau peut encore couler sous les ponts.