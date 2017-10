IRAK, IRAN ET CRISE DU GOLFE Programme chargé pour Tillerson à Riyadh et Doha

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson tentait hier dans le Golfe de mettre en musique les efforts des Etats-Unis pour endiguer l'influence iranienne au Moyen-Orient, à défaut d'espérer obtenir une réelle percée dans la crise qui oppose l'Arabie saoudite et le Qatar.

Le chef de la diplomatie américaine a assisté hier à Riyadh à la première réunion de la Commission de coordination saoudo-irakienne, lancée solennellement par le roi Salmane d'Arabie saoudite et le Premier ministre irakien Haider al-Abadi. «Les Etats-Unis soutiennent une coopération renforcée entre l'Arabie saoudite et l'Irak», a-t-il déclaré, appelant les deux pays «à continuer à élargir cette relation vitale pour la stabilité de la région» et «pour notre sécurité collective».

Cette commission représente «une importante avancée pour le renforcement de nos relations bilatérales» en faveur «de la paix et de la stabilité», a aussi dit le chef du gouvernement irakien, tandis que le souverain saoudien a rappelé que la région était «confrontée à d'importants défis, sous la forme de l'extrémisme, du terrorisme et de tentatives de déstabilisation de nos pays». L'Iran, qui n'a pas été nommément cité, était dans toutes les pensées. Le réchauffement entre le royaume sunnite et l'Irak est en effet encouragé par les Etats-Unis, qui y voient un bon moyen de contrecarrer les ambitions régionales de l'Iran chiite. Face à son ennemi, l'Arabie saoudite a entrepris de se rapprocher de Baghdad, après avoir longtemps eu des relations difficiles avec les gouvernements irakiens à dominante chiite et proches de Téhéran qui se sont succédé depuis 2003. La visite de Rex Tillerson intervient moins de 10 jours après la présentation par Donald Trump de sa stratégie face au régime iranien, une de ses bêtes noires, accusé de «semer la mort, la destruction et le chaos à travers le monde». Tout en remettant partiellement en cause l'accord sur le nucléaire iranien pourtant cher à ses alliés européens, le président américain a expliqué vouloir combattre les activités «néfastes» de l'Iran notamment auprès du régime syrien, où Washington prédit désormais une ère de transition avec la «fin» annoncée du «califat de l'Etat islamique». Le Yémen, où Téhéran soutient les rebelles chiites houthis contre les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi épaulées par une coalition menée par Riyadh, devait aussi être au coeur des entretiens de Rex Tillerson avec les dirigeants saoudiens. La proximité avec l'Iran, c'est par ailleurs ce que l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Egypte reprochent au Qatar. Le 5 juin, deux semaines après une visite de Donald Trump à Riyadh, ces quatre pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha, également accusé de soutenir le «terrorisme», et lui ont imposé un strict blocus économique.

Le Qatar rejette ces accusations et dénonce une tentative de «mise sous tutelle» de sa politique étrangère par ce «quartet». Depuis, cette crise d'une gravité sans précédent pour le Golfe est dans une impasse, malgré une médiation du Koweït et l'optimisme de Donald Trump, qui prédisait il y a un mois une issue positive rapide. Rex Tillerson, qui s'est déjà rendu dans la région en juillet sans succès, devait arriver à Doha hier juste après Riyadh. Cette fois encore, «je ne m'attends pas vraiment à une résolution rapide», a-t-il reconnu avant son départ.

Le ministre des Affaires étrangères a estimé qu'il revenait aux dirigeants du quartet de pays arabes opposés au Qatar «de dire quand ils veulent s'engager dans le dialogue», tout en déplorant «une véritable absence de volonté de la part de certaines parties». Son objectif semble donc minimal, et pourtant rien ne dit qu'il parviendra à l'atteindre au cours de cette nouvelle mission: tenter de convaincre les ennemis de se parler à nouveau. La tournée de Rex Tillerson le conduira ensuite pour la première fois au Pakistan et en Inde, où il évoquera notamment le conflit en Afghanistan, ainsi qu'à Genève.