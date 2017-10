MOSCOU FUSTIGE LES «BOMBARDEMENTS BARBARES» SUR RAQQA, L'AUTRE DRESDE "Mort, où est ta victoire?"

Par Chaabane BENSACI -

Le-paysage post-apocalyptique de Raqqa au nord de la Syrie

Selon le ministère russe de la Défense, l'aide occidentale a commencé à affluer presque immédiatement car il s'agit maintenant de restaurer Raqqa et d'effacer, du même coup, l'étendue effarante de sa destruction.

Hier, la Russie a dénoncé avec vigueur les «bombardements barbares» de la coalition sur Raqqa, longtemps fief du groupe Etat islamique en Syrie, qui ont fait, affirme Moscou, des «milliers» de victimes civiles au point de «rappeler les bombardements de Dresde», en février 1945.

Pour le ministère russe de la Défense, l'ancienne capitale du califat tombée cette semaine aux mains des Forces démocratiques syriennes, une alliance d'Arabes et de Kurdes soutenue par la coalition internationale, a subi le sort réservé à a ville allemande de Dresde en 1945, totalement rasée par les bombardements américains et britanniques.

Ironisant sur les «déclarations triomphalistes» des Etats-Unis, chef de file de la coalition et principal soutien des FDS, Moscou n'en veut pour preuve que les images de la ville martyre dont il est évident qu'elles se passent de tout commentaire. Raqqa, comme Dresde en effet, a été totalement rasée, offrant des ruines à perte de vue. Au plus fort de l'alerte qui a souvent accompagné les bombardements américains, la coalition a toujours réagi en minimisant les dégâts et en affirmant n'avoir au total enregistré qu'un millier de victimes collatérales civiles. Or, tout indique que ce nombre est largement sous-estimé. La population d'environ 300.000 âmes qui vivait dans cette ville moderne, disposant de tous les attributs socio-économiques et culturels, a fui massivement les exactions de Daesh et les conséquences des bombardements aussi aveugles qu'ininterrompus de la coalition, et tout indique que les FDS vont régner, pendant des mois voire quelques années sur un champ de ruines qui n'intéresse guère les Etats-Unis.

Ceux-ci ont atteint leur objectif, chasser Daesh de la Syrie comme cela a été fait en Irak. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que la fin du califat de l'EI était «en vue» après la chute de Raqqa, reprise par les forces arabo-kurdes soutenues par Washington.

Selon le ministère russe de la Défense, l'aide occidentale a commencé à affluer presque immédiatement car il s'agit maintenant de restaurer Raqqa et d'effacer du même coup l'étendue effarante de sa destruction. Moscou déplore par la même occasion le fait que cette aide humanitaire lui a été refusée quand il l'a demandée pour soulager les souffrances des populations civiles. «Il n'y a qu'une seule (raison) à cela», insiste le ministère russe de la Défense. «Celle d'effacer les traces des bombardements barbares de l'aviation américaine et de la coalition' qui ont enterré sous les ruines des milliers de citoyens pacifiques «libérés» par les Etats-Unis». Cette accusation est en outre développée quant à l'intérêt que représente Raqqa pour les Etats-Unis et la coalition internationale. Washington exagère l'importance stratégique de cette ville provinciale, qualifiée de «mineure par rapport à Deir Ezzor» à Moscou. Les Etats-Unis qui n'ont pas pour but de s'installer durablement dans le pays comptent sur la sous-traitance que peuvent assurer les FDS, à charge pour la coalition de les accompagner dans leur tentative d'imposer leur présence dans la riche province pétrolière de Deir Ezzor. D'où les accusations échangées de part et d'autre sur des attaques FDS et des raids russes contre les positions de ces forces rebelles qui ont pour mission avérée de freiner, voire d'empêcher l'offensive de l'armée arabe syrienne. Mais cette dernière a déjoué tous les pronostics en progressant à une cadence soutenue pour encercler les éléments de Daesh dans ce qui constitue leur dernier bastion en Syrie.

Une fois réglée la question de Deir Ezzor, la situation de Raqqa se soldera d'elle-même car on voit mal comment l'alliance hétéroclite des FDS pourrait survivre à une résurgence de l'Etat syrien légitime. En attendant, la ville martyre doit panser ses innombrables plaies et les opérations de ratissage, car subsistent encore et toujours des poches de jihadistes, ainsi que de déminage, l'EI ayant disséminé des multitudes d'engins partout où cela peut faire mal, vont devoir se poursuivre pendant de nombreuses semaines encore.

Preuve qu'il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser...