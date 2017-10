CRISE DES ROHINGYAS Mesures punitives US contre l'armée birmane

Les Etats-Unis ont annoncé lundi soir réduire encore davantage leur aide aux unités birmanes et aux officiers impliqués dans les violences contre la communauté musulmane des Rohingyas, à l'origine d'un exode massif. «Nous exprimons notre plus grande inquiétude face aux récents événements dans l'Etat Rakhine et aux violents abus traumatisants que les Rohingyas et d'autres communautés ont endurés», a déclaré dans un communiqué la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, annonçant une série de mesures punitives. «Il est impératif que toute personne ou entité responsable d'atrocités, y compris les acteurs non-gouvernementaux et les justiciers, soit tenue responsable», assure la porte-parole, annonçant de nouvelles mesures «en plus des restrictions existantes» vis-à-vis des forces armées birmanes et de l'embargo américain «de longue date sur toutes les ventes de matériel militaire». Parmi ces mesures, la suspension de l'examen des dispenses de voyage pour les hauts responsables militaires birmans et l'annulation des invitations faites aux hauts responsables des forces de sécurité birmanes pour assister à des manifestations parrainées par les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont également annoncé étudier la mise en place de «mesures économiques ciblées» contre des individus liés aux «atrocités». Dans un post sur Facebook, le chef de l'armée birmane, le général Min Aung Hlaing, a réagi hier en dénonçant «les déclarations biaisées et les accusations contre la Birmanie et ses forces de sécurité», les jugeant «complètement fausses». Les chefs de l'armée birmane sont «responsables» de la crise de la minorité musulmane des Rohingyas, avait déclaré mercredi dernier le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.