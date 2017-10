CRISE DU GOLFE Risque d'escalade

L'émir de Koweït, médiateur entre le Qatar et ses adversaires arabes, s'est alarmé hier d'une possible escalade de cette crise sans précédent dans le Golfe qui dure depuis près de cinq mois. «Nous devons être conscients des risques d'escalade qui pourraient entraîner des interventions régionales et internationales aux conséquences désastreuses pour la sécurité du Golfe et de ses peuples», a déclaré cheikh Sabah al-Ahmed Al-Sabah à l'ouverture d'une nouvelle session du Parlement koweïtien. Aucune perspective de solution n'est en vue, comme l'a constaté ce week-end le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson. «Il n'y a pas de signe fort indiquant que les parties sont prêtes au dialogue», a-t-il déclaré après s'être rendu en Arabie saoudite et au Qatar.

L'émir du Koweït, qui a tenté en vain depuis juin de résoudre la crise, a souligné devant le Parlement que la médiation de son pays était destinée à «empêcher un effondrement du (Conseil de coopération du Golfe CCG), qui serait un effondrement du dernier cercle de coopération entre Arabes».