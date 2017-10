LES ETATS-UNIS EN AFGHANISTAN Islamabad demande à Washington de revoir sa politique

Le Pakistan a demandé aux Etats-Unis de revoir leur politique en Afghanistan et a jugé que l' «évaluation de la situation faite par Washington dans ledit pays était erronée», ont rapporté des médias. A l'issue d'une réunion avec le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson mardi soir, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Khawaja Muhammad Asif a révélé sur une chaîne de télévision locale qu'il avait déclaré à son homologue américain que l' «évaluation de la situation faite par les Etats-Unis en Afghanistan était erronée et que le pays devrait revoir ses politiques». Selon le ministre, M.Tillerson a insisté sur les éventuels liens entre le Pakistan et des groupes terroristes, dont le réseau Haqqani, qui lancent, selon lui, des attaques contre l'Afghanistan depuis le territoire pakistanais. M. Asif a indiqué que le Pakistan avait fermement répondu à M. Tillerson, qui a rencontré des dirigeants civils et militaires pakistanais pendant quatre heures, que «le pays ne protège pas et ne soutient pas le réseau Haqqani». Le ministre a rappelé que les taliban contrôlaient une grande partie du territoire afghan et qu'ils n'avaient donc pas besoin du territoire pakistanais pour se réfugier. «Il n'existe pas de havre sûr des taliban au Pakistan. Ils ne planifient pas et ne lancent pas des attaques terroristes depuis le sol pakistanais», a-t-il martelé. Le chef de la diplomatie pakistanaise a suggéré aux Etats-Unis de fournir des renseignements exploitables à son pays s'ils pensent que le réseau Haqqani ou d'autres insurgés taliban se cachent au Pakistan de sorte que l'armée pakistanaise puisse mener une opération contre ces groupes. «Nos forces armées ont mené par le passé des opérations contre les terroristes, qui ont abouti à des résultats positifs. Nous luttons contre les terroristes pour la stabilité de notre pays, et non pour les Etats-Unis ou l'Afghanistan», a-t-il déclaré.