Al-Abadi reçu par Erdogan à Ankara

Le Premier ministre irakien Haidar al-Abadi effectuait hier une visite en Turquie où il a été reçu par le président Recep Tayyip Erodgan, dans un contexte de rapprochement entre Ankara et Baghdad, unis dans leur opposition à l'indépendance des Kurdes d'Irak. M.Abadi est arrivé en fin de matinée à Ankara et s'est rendu au palais présidentiel où il a été reçu par M.Erdogan, selon la chaîne de télévision publique TRT. Après cet entretien, M.Abadi devait se réunir avec le chef du gouvernement turc, Binali Yildirim.Le déplacement du Premier ministre irakien survient sur fond de relatif réchauffement des liens entre Ankara et Baghdad, dont les relations s'étaient fortement tendues ces derniers mois en raison de désaccords sur la présence d'une base militaire turque dans le nord de l'Irak. Ce rapprochement de circonstance a été favorisé par l'opposition commune des deux pays aux velléités indépendantistes du Kurdistan irakien qui a tenu le mois dernier un référendum d'autodétermination dénoncé par la plupart des pays de la région. Ankara, qui menace d'imposer des sanctions contre le Kurdistan irakien, avait tout particulièrement critiqué l'inclusion de Kirkouk dans le scrutin d'indépendance, soulignant le caractère multiethnique de la province, où vivent des Kurdes, des Arabes et des Turkmènes.La visite de M. Abadi survient alors que le Kurdistan irakien a proposé hier de geler les résultats de son référendum d'indépendance, un mois jour pour jour après la tenue du scrutin.