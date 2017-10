LE ROI MOHAMMED VI A LIMOGÉ 4 MINISTRES Autant en emporte Al Hoceïma

Par Chaabane BENSACI -

Le roi Mohammed VI

Pour l'heure, médias et microcosme politique marocains sont rivés sur les propos du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui, faut-il le souligner, n'a fait qu'enfoncer une porte ouverte pour ce qui est de la production et de l'exportation du haschisch par le royaume.

La nouvelle est tombée hier mais elle résulte de la réunion que le roi Mohammed VI a tenu au palais royal à Rabat avec le chef du gouvernement marocain, les ministres de l'Intérieur ainsi que de l'Economie et des Finances et du Premier président de la Cour porteur du rapport sur les évènements d'Al Hoceïma. Le couperet est donc tombé au lendemain de ce conclave, avec le limogeage de trois ministres, d'un secrétaire d'Etat et d'un directeur général d'une grande entreprise étatique. Il s'agit, en l'occurrence, de Mohamed Nabil Benabdellah, ministre d'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, en sa qualité de ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville dans le gouvernement précédent, de El Houcine Louardi, ministre de la Santé, en sa qualité de ministre de la Santé dans le gouvernement précédent, Larbi Bencheikh, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, chargé de la formation professionnelle, en sa qualité d'ancien directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail.

Mohammed VI a également limogé Ali Fassi Fihri, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Officiellement, les raisons du courroux royal résultent du rapport de la Cour et de ses constats de carence concernant le programme «Al Hoceïma, manarat al Moutawassit». Plusieurs semaines après le début des manifestations et des revendications populaires, d'abord dans cette ville puis au niveau régional, le gouvernement a engagé à la demande du palais royal un programme de 300 millions d'euros destiné à transformer le visage d'une ville sinistrée. L'urgence était bien sûr de calmer la populace et de couper ainsi l'herbe sous les pieds de ses protestataires les plus engagés. D'ailleurs, le hasard a voulu que la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca décide, le jour-même de cette importante réunion sur le dossier Al Hoceïma présidée par le roi en personne, de reporter au 31 octobre prochain l'examen des dossiers des mis en cause dans les événements, au terme d'une audience qui s'est prolongée tard dans la nuit. L'audience a enregistré la comparution de tous les accusés, ceux en détention comme ceux en liberté conditionnelle. La Cour d'appel de Casablanca avait entamé, la veille, le procès d'un autre groupe de 32 mis en cause, non sans avoir déjà tenu une quatrième audience dans l'affaire d'un troisième groupe de 21 accusés, dont le procès a commencé le 12 septembre dernier. Tous les mis en cause sont poursuivis, chacun en ce qui le concerne, de plusieurs chefs d'inculpation, notamment, «atteinte à la sécurité intérieure de l'État», «tentatives de sabotage, de meurtre et de pillage», «réception de fonds, de donations et d'autres moyens matériels destinés à mener et à financer une activité de propagande à même d'attenter à l'unité et la souveraineté du Royaume». Ils sont en outre accusés «d'ébranler la loyauté des citoyens envers l'État marocain et les institutions nationales», «participer à l'organisation d'une manifestation non autorisée» et «avoir tenu des rassemblements publics sans autorisation».

Cette pluie de procès ne pouvait que concentrer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les évènements du Rif et, plus largement, sur les atermoiements du gouvernement marocain face à une crise dont les rebondissements ne semblent pas près de s'achever. Le rapport de la Cour des comptes a relevé au terme de son enquête une série de «dysfonctionnements» qui incombent au gouvernement précédent, d'où les sanctions prononcées dont on peut cependant se demander si elles vont suffire à apaiser le climat dans la région du Rif en général et à Al Hoceima,, en particulier. Pour le moment, les médias et le microcosme politique marocains sont tous rivés sur les propos du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui, faut-il le souligner, n'a fait qu'enfoncer une porte ouverte pour ce qui est de la production et de l'exportation du haschich par le royaume marocain, malgré les subventions généreusement octroyées par l'Union européenne dans l'espoir ingénu de tarir ce genre d'agriculture. Mais le dossier épineux du Rif n'en est pas résolu pour autant et ce n'est pas avec le limogeage de quelques fusibles gouvernementaux que la solution sera à portée de main. Cela est d'autant plus vrai que la Cour des comptes elle-même a reconnu, contrainte et forcée, que «plusieurs secteurs ministériels et établissements publics n'ont pas honoré leurs engagements dans la mise en oeuvre des projets» et que «les explications qu'ils ont fournies ne justifient pas le retard qu'a connu l'exécution de ce programme de développement», même si elle souligne qu'elle n'a découvert «ni malversations ni détournements». Toute la problématique pour une réponse effective aux attentes de la population du Rif tourne autour de la capacité des dirigeants marocains à «mobiliser et encourager les différents partenaires et à imprimer le dynamisme nécessaire pour le lancement des projets sur des bases solides». Faute de quoi, les retards dans le lancement des projets et le non-respect des engagements vont se répéter, les secteurs visés vont transférer une fois encore les budgets alloués à l'Agence de développement pour se dérober à leurs missions et le désespoir en sera d'autant nourri non pas seulement à Al Hoceima et dans le Rif mais de plus en plus dans d'autres régions aussi mal loties.