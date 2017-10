ATTAQUE AU GAZ SARIN À KHAN CHEIKHOUN Moscou dénonce des "incohérences" dans le rapport de l'ONU

La Russie a dénoncé le rapport de l'ONU désignant le gouvernement syrien comme «responsable» de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur Khan Cheikhoun en avril, et relevé de multiples «incohérences» et des «témoignages douteux», a indiqué hier la diplomatie russe. La lecture de ce rapport montre «de nombreuses contradictions, des incohérences logiques, une utilisation de témoignages douteux et de preuves non confirmées», a dénoncé le ministre-adjoint des Affaires étrangères russe Sergueï Riabkov. Il a précisé que la Russie livrerait une «analyse» plus complète plus tard. Dans un rapport de l'ONU publié jeudi, les experts ont indiqué que «la Syrie est responsable

de l'usage de sarin sur Khan Cheikhoun le 4 avril 2017». L'attaque sur cette ville de la province d'Idleb, alors contrôlée par des factions de l'opposition armée syrienne et des terroristes a fait 83 morts selon l'ONU, au moins 87 dont plus de 30 enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh, basé en Grande-Bretagne). La Russie affirme que le sarin retrouvé à Khan Cheikhoun est venu de l'explosion d'un obus au sol et non d'une attaque aérienne syrienne.