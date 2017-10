PRÉSIDENTIELLE AU ZIMBABWE Les ONG financées par l'Occident exclues de l'observation de l'élection

Le Zimbabwe ne permettra pas aux organisations non gouvernementales (ONG) financées par l'Occident d'observer les élections de 2018, a déclaré le président Robert Mugabe. Ce n'est pas la première fois que le pays interdit aux organisations

occidentales d'observer les élections, les accusant de «nourrir des intentions sinistres pour promouvoir un changement de régime». «Nous n'en avons pas besoin, nous disons non, nous tiendrons des élections en 2018 et nous allons dire non aux blancs... Nous n'aurons pas de problème si leurs diplomates y prennent part mais les ONG, non», a-t-il affirmé dans des déclaration à la presse. Il a accusé ces ONG d'ingérence dans les élections au Kenya, affirmant qu'elles avaient influencé le leader de l'opposition, Raila Odinga, à boycotter les élections, rapporte l'agence Chine-Nouvelle. «Ils veulent travailler avec les partis d'opposition tout le temps, en d'autres termes, ils n'ont pas cette impartialité d'esprit et de jugement», a déclaré M. Mugabe.