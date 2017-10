WASHINGTON SONNE LE RASSEMBLEMENT GÉNÉRAL CONTRE TÉHÉRAN Une mauvaise lecture des réalités de la région

Par Chaabane BENSACI -

La récente visite du secrétaire d'État américain dans le Golfe vise à sonner le rassemblement pour contenir l'influence grandissante de l'Iran.

En effectuant la semaine dernière une visite impromptue auprès des pays alliés du Golfe, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson était-il vraiment à la recherche d'une solution palliative entre le bloc conduit par l'Arabie saoudite et le Qatar? La véritable raison de cette tournée entre Riyadh et Doha concernait un autre sujet de préoccupation qui a culminé avec les échanges au vitriol entre les présidents Donald Trump et Hassan Rohani, au lendemain de la décision du premier nommé de ne pas certifier l'accord sur le nucléaire iranien en le renvoyant à l'arbitrage du Sénat qui n'a jamais caché son intention d'en durcir les termes à l'extrême.

Rohani, emporté par l'ire légitime que ces propos ont provoquée, a été jusqu'à ironiser sur les «rodomontades» du président américain, en rappelant que, bon gré mal gré, «rien de sérieux ne peut être fait en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et dans d'autres pays de la région sans l'Iran». Une pierre qui brûle jetée à point nommé sous les pieds du géant américain qui tente, depuis plusieurs années maintenant, de contenir la volonté de puissance d'un Etat dont l'ambition inquiète aussi bien Israël que les alliés du Conseil de coopération du golfe

(CCG).

Les essais de missiles de longue portée (plus de 2 000 km) et la capacité de l'Iran à intervenir dans toute la région grâce aux milices chiites locales ont tôt fait d'alimenter une véritable angoisse des autres pays de la région moyen- orientale. Les Gardiens de la révolution dont l'unité d'élite

Al Qods est dirigée par le très mystérieux général Kassem Souleimani sont partout présents et c'est aussi grâce à leur engagement en Irak et en Syrie que les forces de Daesh ont été dynamitées. Cela, les Américains le savent mieux que quiconque et la chose n'est pas faite pour leur plaire et encore moins les rassurer.

La visite de Tillerson a duré 48 heures mais elle lui aura permis de constater combien la tâche va être rude. Washington qui estime comme l'a déclaré Trump, que Daesh est bel et bien «vaincu» cherche désormais à entamer une politique de containment contre Téhéran et pour cela, tous les coups sont permis, à commencer par une surenchère sur la responsabilité de son allié syrien dans les attaques chimiques à Khan Cheikhoun, vite confirmées sans la moindre enquête véritable.

Les pressions exercées sur Donald Trump à la fois par son entourage et par les lobbies sionistes très influents dans l'administration américaine ont vite fait de relancer la mécanique anti-iranienne, Téhéran étant accusé d' «alimenter le terrorisme» et de jouer «un rôle déstabilisateur» au Moyen-Orient.

C'est donc Rex Tillerson qui doit présider à la manoeuvre en vue d'isoler et de contenir la République islamique contre laquelle il a pour mission de mobiliser à la fois les pays de la région, arabes et israélien et ceux de l'Union européenne, à commencer par les membres des 5+1 signataires de l'accord sur le nucléaire. Or, ces derniers ont très mal pris la sortie de Donald Trump, refusant de remettre en cause l'accord qualifié de «parfaitement valable» et, partant, d'hypothéquer les efforts déjà consentis pour investir le champ économique où leurs entreprises ont déjà pris place! Qui plus est, Tillerson a commis une maladresse en sommant le gouvernement irakien de se débarrasser sans délai des «milices chiites iraniennes» qui, selon lui, menacent la sécurité de son allié kurde, le PDK de Barzani. Injonction à laquelle Baghdad a aussitôt rétorqué, le Premier ministre Haïder al Abadi, rappelant que «les unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi (les milices chiites) étaient composées uniquement d'Irakiens placés sous son contrôle». «Les combattants du Hachd al-Chaabi sont des Irakiens qui ont combattu le terrorisme, ont défendu leur pays et se sont sacrifiés pour vaincre le groupe État islamique», a-t-il précisé pour lever toute équivoque. La mauvaise lecture des réalités complexes du Proche-Orient que le Département d'Etat ne cesse de manifester le conduit, souvent, à des choix chaotiques. Jusqu'à une date récente, Washington n'avait aucune latitude pour agir de la sorte sans compromettre du même coup sa lutte contre Daesh. Le virage brusquement amorcé n'est d'ailleurs pas sans risque car c'est une réalité incontournable que l'identité nationale des milices chiites soutenues par l'Iran, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban ou au Yémen. Apparemment, Washington n'en est pas encore pleinement convaincu.