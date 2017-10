BURUNDI Des milliers de personnes célèbrent le retrait effectif de la CPI

Des milliers de personnes ont manifesté hier dans tout le Burundi, à l'appel du gouvernement, pour «célébrer» le retrait du pays de la Cour pénale internationale (CPI), effectif depuis vendredi. Quelque 5 000 personnes, dont des centaines de conducteurs de taxis-vélos, taxis-motos et tuk-tuk, ont défilé dans les rues de Bujumbura, en chantant et dansant au son d'une fanfare. Au long d'un parcours qui les a menés notamment devant l'ambassade du Rwanda, de la Belgique et de l'Union européenne - véritables bêtes noires du régime -, ils ont lancé des slogans du genre «Bye bye CPI», «le Burundi est un exemple pour l'Afrique». Le médiateur Edouard Nduwimana, à la tête du cortège, a appelé les manifestants «à prier pour les autres pays d'Afrique pour qu'ils puissent suivre l'exemple du Burundi», en se retirant d'une CPI qui «est arrogante, méprisante envers nous et qui veut poursuivre les victimes à la place de leurs bourreaux». De semblables mobilisations se sont déroulées dans

17 autres provinces. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis la 3ème réélection en 2015 du président Pierre Nkurunziza.