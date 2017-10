YÉMEN L'ONU juge "choquante" la situation humanitaire

Un haut responsable de l'ONU a qualifié hier de «choquante» la situation humanitaire au Yémen en guerre et pressé les belligérants de respecter le droit international. «Je suis venu au Yémen pour mieux comprendre la détérioration de la crise humanitaire, y compris l'évolution rapide de l'épidémie du choléra, la vaste pénurie alimentaire et la vague de déplacements des populations et c'était choquant de constater l'impact (sur la population) d'une guerre engendrée par les hommes», a déclaré à Sanaa le chef du bureau des affaires humanitaires de

l'ONU (Ocha), Mark Lowcock. Plus de

11 millions d'enfants ont besoin d'assistance humanitaire, a indiqué l'Ocha. Ils sont victimes de la pire crise alimentaire au monde, d'une épidémie sans précédent de choléra et de l'absence d'accès aux services médicaux. Au cours de sa première visite,

M. Lowcock a eu des entretiens à Aden, où est installé le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Il a indiqué avoir pressé les responsables à Aden et à Sanaa d'assurer que l'aide humanitaire puisse parvenir à tous ceux qui en ont besoin et appelé à la réouverture de l'aéroport de Sanaa - sous le contrôle des rebelles houthis - aux vols commerciaux et humanitaires.