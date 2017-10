TURQUIE Arrestation de 61 membres présumés de l'EI

La police turque a arrêté hier un total de 61 personnes soupçonnées d'appartenir à l'organisation terroriste Etat islamique (EI), dont des Syriens, dans le cadre d'une opération de sécurité menée dans l'ensemble du pays le jour de la fête nationale turque, a rapporté l'agence officielle Anadolu. Vingt-deux suspects, dont des responsables présumés de l'EI, ont été arrêtés dans la province d'Erzurum (est), et 39 autres dans la province de Bursa (Nord-Ouest), a indiqué l'agence, citant des sources des forces de sécurité. Parmi les suspects figurent deux Azerbaïdjanais et 28 Syriens. Samedi, la police avait procédé à Ankara à l'arrestation de 49 membres présumés de l'EI, dont certains soupçonnés de préparer un attentat lors de la fête nationale turque célébrée hier. La Turquie a été frappée depuis deux ans par de nombreux attentats meurtriers attribués ou revendiqués par l'EI. Le dernier en date a fait 39 morts dans une discothèque huppée d'Istanbul la nuit du Nouvel An. Depuis, les autorités procèdent régulièrement à l'arrestation de «terroristes» présumés et les mesures de sécurité restent maximales.