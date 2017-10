ROHINGYAS L'armée birmane soutenue par la rue à Rangoun

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier au son de musiques militaires dans le centre de Rangoun afin de témoigner leur soutien à l'armée birmane, fortement critiquée à l'étranger pour le drame des Rohingyas. Après des attaques de la rébellion rohingya, une minorité musulmane, l'armée a lancé une campagne de répression qui a conduit depuis fin août à la fuite de plus 600 000 civils rohingyas au Bangladesh voisin. L'ONU a assimilé ces violences à une forme d'épuration ethnique. Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a appelé jeudi le chef de l'armée birmane à aider à mettre fin à ces violences et «permettre le retour chez eux en toute sécurité de ceux qui ont été déplacés pendant la crise, tout particulièrement le grand nombre de membres de l'ethnie Rohingya».

Mais en Birmanie, l'armée a vu dans cette crise sa popularité augmenter, dans un retournement de situation inattendu puisque cette institution a longtemps été redoutée et haïe pour avoir régné sur le pays d'une main de fer pendant un demi-siècle.

Hier encore, les manifestants brandissaient de nombreuses banderoles afin de soutenir le commandant en chef, le général

Min Aung Hlaing et dénoncer les efforts présumés de la communauté internationale pour faire pression sur la Tatmadaw (nom donné à l'armée birmane).

«La Tatmadaw est essentielle pour le pays. Elle protège nos groupes ethniques, nos races et notre religion», a déclaré à l'AFP Nan Aye Aye Kyi, 54 ans, dans le cortège qui a serpenté dans Rangoun jusqu'à la Pagode Sule. Les Rohingyas ne font pas partie des groupes ethniques officiellement reconnus en Birmanie.

Pendant des décennies, les craintes d'une prise de contrôle de l'Etat Rakhine par la minorité Rohingya ont été attisées par l'armée, qui se pose désormais en sauveur de la nation. Kyaw Than, un sergent à la retraite de 64 ans qui en a passé 41 au sein de l'armée, affirme que la Tatmadaw «protège tout le pays», rejetant les accusations de meurtres et de viols lancées contre l'armée dans l'Etat Rakhine comme des mensonges. La pression internationale, elle, est bien réelle. Les Etats-Unis ont annoncé aujourd'hui réduire encore davantage leur aide aux unités birmanes et aux officiers impliqués dans les violences contre la minorité musulmane. Parmi les mesures prises, Washington avait notamment annoncé la suspension de l'examen des dispenses de voyage pour les hauts responsables militaires birmans.

Les Etats-Unis avaient également annoncé étudier la mise en place de «mesures économiques ciblées»contre des individus liés aux «atrocités».