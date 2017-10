SYRIE Un convoi d'aide pour 40 000 personnes entre dans une zone assiégée

Un convoi de l'ONU et du Croissant-Rouge syrien transportant de l'aide pour

40 000 personnes est entré hier dans la Ghouta orientale, une zone rebelle assiégée près de Damas, a indiqué une porte-parole de l'ONU. Ce convoi formé de 49 camions est entré alors que la situation humanitaire dans ce secteur, totalement assiégé depuis 2013, a empiré ces dernières semaines, avec des cas de malnutrition sévères notamment parmi les enfants. Le dernier convoi remonte à fin septembre. «Nous sommes entrés dans la Ghouta orientale», a indiqué Linda Tom, porte-parole du bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) pour la Syrie, précisant que l'aide était destinée à 40 000 personnes. «Il y a 49 camions qui transportent 8 000 colis alimentaires et un nombre équivalent de sacs de farine, de médicaments, de matériel médical et autres aides alimentaires», a précisé pour sa part Mona Kurdi, porte-parole du Croissant-Rouge syrien. Le convoi se rendra à plusieurs localités de la Ghouta, dont Kafar Batna, Saqba, Hammouriyé et Aïn tarma. Le 22 juillet, la Russie annonce la conclusion d'un accord de trêve avec des groupes rebelles «modérés» dans la Ghouta orientale, y créant une «zone de désescalade». L'aide humanitaire parvient à la Ghouta mais il faut obtenir au préalable l'autorisation du régime.