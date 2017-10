CAMEROUN 11 civils "égorgés" dans l'extrême-nord par Boko Haram

Onze civils ont été égorgés dans la nuit de dimanche à lundi dans l'extrême-nord du Cameroun dans une attaque attribuée aux jihadistes nigérians de Boko Haram, dont les attaques dans la région camerounaise sont fréquents, a appris l'AFP de sources concordantes. «Boko Haram a égorgé 11 personnes au cours d'une attaque cette nuit (de dimanche à lundi) à Gouderi», un village de l'arrondissement de Kolofata (Extrême-Nord), a affirmé à l'AFP un responsable d'un comité de vigilance de cette zone joint depuis Yaoundé. L'attaque et son bilan ont été confirmés à l'AFP par une source proche des services de sécurité.»L'incursion de Boko Haram à Gouderi est un acte de représailles. Les jihadistes ont agi après l'arrestation dans cette localité de certains de leurs camarades», a expliqué cette source, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Depuis 2014, où le Cameroun est entré en guerre contre Boko Haram, ce groupe a tué «2 000 civils et militaires» et enlevé «un millier de personnes» dans l'extrême-Nord du Cameroun, selon le centre d'analyse et de prévention des conflits International Crisis Group (ICG).Du côté nigérian de la frontière, un attentat-suicide contre une mosquée a fait lundi cinq morts. Dimanche, un milicien posté à un check-point dans le quartier de Muna, à Maiduguri, dans le nord du Nigeria, avait été tué et un autre blessé par deux femmes qui s'étaient faites exploser en fin d'après-midi.