CRISE AU YÉMEN L'Iran rejette les accusations de l'Arabie saoudite

Le chef de la diplomatie saoudienne Adel al-Jubeir a affirmé dimanche que «les Houthis n'auraient pas pu poursuivre leurs exactions sans le soutien du régime iranien».Le chef d'état-major de l'armée saoudienne, le général Abderahmane ben Saleh al-Banyane, appuie ces accusations.

Réagissant aux accusations du ministre saoudien des Affaires étrangères qui a taxé l'Iran de «plus grand parrain mondial du terrorisme», Téhéran a rejeté hier les allégations de l'Arabie saoudite selon lesquelles l'Iran «empêcherait toute solution politique» au Yémen en attisant le conflit par l'envoi d'armes aux rebelles houthis.»Les affirmations du ministre des Affaires étrangères saoudien selon lesquelles notre pays met des obstacles sur le chemin de la paix au Yémen sont sans fondement», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne. Bahram Ghassemi, dans un communiqué publié en ligne. «L'Iran a condamné dès le début l'agression contre le Yémen et a demandé l'arrêt de la guerre et elle fera tout pour arrêter cette guerre meurtrière et détestable», ajoute M. Ghassemi.

»Le Yémen est au bord de la famine, le choléra aggrave une crise alimentaire dramatique et la nourriture est utilisée comme arme de guerre», a déclaré Elisabeth Rasmussen, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial des Nations unies, lors d'une conférence sur l'aide au Yémen organisée à Riyadh. Le conflit au Yémen, qui oppose les rebelles houthis au gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, a fait plus de 8 650 morts et quelque 58 600 blessés depuis mars 2015, date à laquelle une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue contre les Houthis. En raison de la poursuite du conflit, sept millions de personnes sont menacées de famine et 17 millions, soit 60% de la population, souffrent d'insécurité alimentaire. Depuis avril, 2.100 autres personnes sont mortes du choléra, les hôpitaux n'obtenant pas de médicaments en raison des blocus portuaires et d'un embargo aérien. Les parties en conflit sont accusées de ne pas protéger les civils dans ce que l'ONU a qualifié de «pire crise humanitaire du monde». L'organisation internationale ainsi que plusieurs agences humanitaires dénoncent les entraves que les belligérants imposent, comme à l'aéroport de Sanaa, pour la livraison d'aide qui doit actuellement transiter par le port de Hodeida, dans l'ouest du pays.