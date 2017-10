ATTAQUE DE BENGHAZI Trump annonce l'arrestation d'un protagoniste

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi soir l'arrestation en Libye de Moustafa al-Imam, accusé d'être impliqué dans l'attaque contre le personnel diplomatique américain à Benghazi en 2012 qui a fait quatre morts, dont l'ambassadeur des Etats-Unis. «Hier (dimanche), sous mes ordres, les Etats-Unis ont capturé Moustafa al-Imam en Libye», indique M. Trump dans un communiqué qui ne donne aucune indication sur son rôle exact dans cette attaque qui avait choqué aux Etats-Unis. «Grâce à cette opération couronnée de succès, al-Imam comparaîtra devant la justice des Etats-Unis pour son rôle présumé dans l'attaque du 11 septembre 2012, à Benghazi», ajoute-t-il, sans préciser les conditions dans lesquelles a eu lieu l'interpellation. «Nous ne relâcherons pas nos efforts pour identifier les auteurs de ces attaques odieuses et les faire comparaître devant la justice», ajoute-t-il. Une autre libyen, Ahmed Abou Khattala, est actuellement jugé à Washington pour cette attaque, trois ans après avoir été capturé par un commando et acheminé par bateau aux Etats-Unis. Selon l'accusation, il faisait partie d'un groupe d'une vingtaine d'hommes armés qui ont pénétré dans la soirée du 11 septembre 2012 dans le complexe diplomatique, avant de mettre le feu à la villa où se trouvaient l'ambassadeur américain Chris Stevens et un employé, Sean Smith. Tous deux sont morts asphyxiés. Plus tard, les attaquants avaient tiré au mortier sur un bâtiment utilisé par l'agence de renseignement CIA dans un autre quartier de Benghazi. Les obus ont tué Glen Doherty et Tyrone Woods, deux anciens membres des Navy Seals, une force d'élite. Le président américain souligne par ailleurs que les Etats-Unis continueront à soutenir leurs partenaires libyens «pour s'assurer que le groupe Etat islamique et d'autres groupes terroristes n'utilisent pas la Libye comme un repère pour lancer des attaques contre les citoyens Américains, Libyens ou autres».