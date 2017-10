FORCE CONJOINTE DU SAHEL Guterres demande le soutien du Conseil de sécurité

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a demandé lundi soir au Conseil de sécurité de soutenir la création d'une force militaire conjointe dans la région du Sahel, dans l'ouest de l'Afrique. «J'invite le Conseil à faire preuve d'ambition au moment de prendre sa décision. Un soutien politique fort au Groupe des cinq (G5) dans le Sahel et une aide matérielle et opérationnelle adaptée à l'ampleur de la tâche sont essentiels», a-t-il déclaré au Conseil de sécurité au cours d'un débat de niveau ministériel. Le G5 comprend le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, des pays qui ont créé une force conjointe pour lutter contre une menace terroriste croissante dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Etant donné l'évolution rapide de la situation et les risques de contagion généralisée dans la région, ne pas agir pourrait avoir des conséquences graves pour la région et au-delà, a averti M. Guterres. Il s'est dit préoccupé par la situation dans la région du Sahel. «La pauvreté, le sous-développement et le changement climatique ont contribué à l'émergence de graves crises humanitaires et sécuritaires. La faiblesse des institutions, l'exclusion et la marginalisation de certains groupes sont

exploitées par les extrémistes et les terroristes. La porosité des frontières ne fait que faciliter le trafic d'êtres humains, d'armes et de drogues, entre autres activités criminelles», a-t-il fait remarquer. Il a souligné que la création de la force conjointe du G5 dans le Sahel attestait de la détermination de ces cinq pays à travailler de concert pour faire face à la menace.