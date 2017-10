GUERRE AU TERRORISME À L'ÉTRANGER Les Etats-Unis ne solliciteront plus l'accord du Congrès

Les Etats-Unis ne demanderont plus au Congrès l'autorisation de mener des campagnes militaires à l'étranger contre des groupes terroristes, a indiqué le Secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.

«Les Etats-Unis ont l'autorité légale nécessaire pour entreprendre des campagnes contre les taliban, le réseau terroriste Al Qaîda et d'autres forces associées, dont le groupe «Etat islamique» (EI/Daesh/Isis), et ne demandent actuellement aucune autorisation nouvelle ou supplémentaire de la part du Congrès pour faire usage de la force», a déclaré M. Tillerson lors d'une audience lundi devant le Congrès. En vertu de la Constitution américaine, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Les députés américains envisagent d'actualiser ou de révoquer l'Autorisation d'usage de la force militaire accordée en 2001, qui a autorisé le déploiement de l'armée américaine contre les groupes responsables des attentats du 11 septembre 2001. M. Tillerson a estimé que l'autorisation «reste la pierre angulaire des opérations militaires américaines actuelles et continue d'accorder l'autorité légale nécessaire pour venir à bout de cette menace». Au cours de la même audience, le secrétaire à la Défense américain Jim Mattis a déclaré qu'une nouvelle autorisation «n'était pas requise par la loi». Sans s'opposer à une nouvelle demande d'autorisation, M. Mattis a estimé que ces autorisations ne devraient pas être limitées dans le temps. «La guerre est fondamentalement imprévisible. Nous ne pouvons pas définir un calendrier précis pour les conflits avec des ennemis qui

s'adaptent et qui espèrent que nous n'aurons pas la volonté de les combattre aussi longtemps que nécessaire», a déclaré M. Mattis.