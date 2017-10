FIN DE L'ÉTAT D'URGENCE EN FRANCE La loi antiterroriste est entrée en vigueur

La nouvelle loi permet, selon le gouvernement français, d'organiser une sortie maîtrisée de l'état d'urgence en introduisant dans le droit commun des mesures ayant exclusivement pour objet la prévention des actes de terrorisme.

La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, promulguée lundi par le chef d'Etat français Emmanuel Macron, est entrée en vigueur hier à minuit après sa publication au Journal Officiel, mettant ainsi fin au régime de l'état d'urgence qui a duré presque deux ans. La situation sécuritaire critique, depuis les attentats de 2015, et la menace terroriste durable et très élevée selon les autorités du pays, ont conduit les gouvernements successifs à proroger à plusieurs reprises l'état d'urgence. Selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, il y a eu 10 attentats (réussis ou échoués) en France depuis le début de l'année 2017, et 13 projets d'attentats déjoués. Le régime de l'état d'urgence a permis 70 perquisitions administratives depuis le 16 juillet dernier, 41 assignations à résidence en vigueur au 30 octobre et la mise sur pied de 75 zones de protection et de sécurité instituées pour des grands événements, dont 8 depuis le 16 juillet 2017. La nouvelle loi permet, selon le gouvernement, d'organiser une sortie maîtrisée de l'état d'urgence en introduisant dans le droit commun des mesures ayant exclusivement pour objet la prévention des actes de terrorisme. Il s'agit de dispositions de droit commun, assorties systématiquement de garanties protégeant les libertés individuelles.

Les conditions d'application sont beaucoup plus ciblées et très encadrées, a expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, soulignant que les mesures préconisées par cette loi sont moins restrictives. Par ailleurs, elle permet au préfet la possibilité de fermer certains lieux de culte, généralement musulmans, mais le texte ne le définit pas clairement. Son article 2 permet au préfet de procéder à la fermeture administrative des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, appelent à la violence, à la haine ou à la discrimination, à commettre des actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes pour une durée maximale de six mois. Ces fermetures se font sous le contrôle étroit du juge administratif. Mais la loi prévoit, pour éviter toute fermeture inadéquate, une procédure contradictoire préalable ainsi qu'un délai d'exécution permettant d'introduire un recours en référé devant le juge administratif. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme peut donner lieu à des enquêtes administratives pour les fonctionnaires radicalisés, lorsque le comportement de la personne fait apparaître un danger, comme elle permet l'instauration d'un nouveau régime de surveillance des communications téléphoniques et électroniques. Elle est très critiquée par les militants des droits de l'homme qui l'ont qualifiée d'inefficace et de liberticide, mais le président français compte défendre jusqu'au bout sa loi, une de ses promesses de campagne.

C'est dans cette optique qu'il s'est déplacé hier à Strasbourg pour réaffirmer, devant la Cour européenne des droits de l'homme (Cedh), l'«attachement de la France à l'Etat de droit».