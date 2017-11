SUCCESSION DE KABILA EN RD DU CONGO La société civile se dit prête à prendre la relève

La société civile congolaise est prête à assurer l'après-Kabila en République démocratique du Congo, a estimé jeudi Justine Masika Bihamba, fondatrice de l'organisation Synergie des femmes, qui exhorte également la mission de l'ONU à faire davantage pour la sécurité. La tension politique est vive en RDC en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le mandat a expiré depuis le 21 décembre 2016. Des élections devaient se tenir avant fin 2017 mais la non-publication d'un calendrier électoral rend impossible leur tenue avant la fin de l'année. Les Etats-Unis ont récemment exigé un scrutin en 2018 alors que l'année 2019 a été récemment évoquée dans le pays. La Constitution interdit à M.Kabila de se représenter mais la justice l'a autorisé à rester à la tête du pays jusqu'à l'élection de son successeur. «Kabila doit partir. Il ne se préoccupe pas du peuple» et «la société civile est en mesure» d'assurer la relève, a affirmé Justine Masika Bihamba, venue à New York rencontrer des responsables des Nations unies et des entreprises caritatives pouvant contribuer à financer les différents projets de Synergie des femmes. Soutenu par l'ONG américaine Donor Direct Action, cet organisme est une plate-forme regroupant 35 organisations féminines avec 65 représentantes dans les 26 provinces que compte la RDC. Il intervient dans plusieurs domaines: «les conséquences des violences sexuelles, l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les minerais qui alimente les conflits», «la non-réforme du système de sécurité» et «les coutumes et traditions qui considèrent la femme comme inférieure à l'homme». Dans le domaine sécuritaire, Justine Masika Bihamba considère que les Casques bleus de l'ONU dans le pays pourraient faire bien davantage «quand on voit leurs moyens». Ils disposent du droit de recourir à la force et devraient l'utiliser plus souvent pour lutter contre les groupes armés.