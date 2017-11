TUNISIE: TERRORISME Décès de l'un de deux policiers poignardés

L'un des deux policiers tunisiens poignardés par un «extrémiste» devant le Parlement à Tunis a succombé jeudi à ses blessures, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Le commandant Riadh Barrouta, grièvement atteint au cou lors de l'attaque de mercredi, «est décédé», a indiqué le porte-parole du ministère, Yasser Mesbah. L'assaillant avait tenté de frapper un autre policier, l'atteignant sans gravité au front, avant d'être interpellé. Ce jeune homme né en 1992 et titulaire d'une maîtrise en informatique «avait l'intention de rejoindre des groupes terroristes en Libye», pays voisin en proie au chaos depuis des années, a affirmé jeudi le porte-parole du parquet de Tunis et du pôle antiterroriste, Sofiène Sliti. L'assaillant «n'appartient à aucun groupe ou organisme terroriste» et son acte semble être «isolé», a ajouté M.Sliti. Il a précisé que ce jeune chômeur du quartier populaire de la Cité Ettadhamen, dans la banlieue de Tunis, serait présenté au pôle antiterroriste vendredi (hier). Mercredi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'assaillant avait dit «avoir adopté la pensée takfiriste (extrémiste, ndlr) il y a trois ans». Il «considère les membres des forces de l'ordre comme des tawaghit'' selon ses propres termes. Les tuer, croit-il, est une forme de jihad», a affirmé le ministère. «Tawaghit» pluriel de «taghout», est utilisé par la mouvance extrémiste pour qualifier les policiers et militaires. Depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011, la Tunisie a fait face à un essor de la mouvance jihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers.