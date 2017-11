YÉMEN-TERRORISME 23 policiers tués dans les attentats à Aden

Les deux attentats terroristes ayant visé les services de sécurité dans la ville d'Aden au sud du Yémen ont fait 23 morts, ont annoncé des services de sécurité yéménites Des forces de sécurité ont affirmé avoir mis fin hier matin à ces attaques suivies par une prise d'otages, au prix de combats ayant fait 23 morts dans leurs rangs. Le QG de la brigade criminelle d'Aden, grande ville du sud du Yémen, avait été pris d'assaut dimanche par des terroristes qui ont réussi à entrer dans le bâtiment, à y mettre le feu et à prendre un nombre indéterminé d'otages, dont deux policières qui ont été tuées par balle. Au total, 23 membres des forces de l'ordre ont été tués dans l'opération, a indiqué hier un responsable de la sécurité. Un précédent bilan de ces attaques, revendiquées par l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daesh) faisait état de 15 morts dans les rangs des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont tenté à trois reprises durant la nuit de reprendre le bâtiment et, à chaque fois, un kamikaze s'est fait exploser, les empêchant de progresser, a expliqué ce responsable. Un quatrième kamikaze s'est fait exploser hier matin, mais les forces de sécurité ont finalement mis fin à la prise d'otages, selon la même source. Deux autres kamikazes s'étaient fait exploser au début de l'assaut pour permettre à leurs complices d'entrer dans le QG. «Les forces de sécurité ont réussi à entrer dans le bâtiment et à le nettoyer des éléments du mal et du terrorisme», a affirmé dans un communiqué le ministère de l'Intérieur du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi qui a établi son siège à Aden depuis qu'il a été écarté de la capitale Sanaa fin 2014.