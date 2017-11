VIS-À-VIS DE L'IRAN Trump renouvelle d'un an l'état d'urgence national

La Maison-Blanche a annoncé lundi que le président américain Donald Trump allait renouveler pour une durée d'un an l'état d'urgence national vis-à-vis de l'Iran, en raison de la «menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats-Unis». M.Trump a fait savoir que cette décision était en conformité avec la loi International Emergency Economic Powers Act, autorisant le président à réglementer le commerce après avoir déclaré une situation d'urgence nationale pour faire face à une menace étrangère. «Nos relations avec l'Iran ne se sont pas normalisées et le processus pour la mise en application des accords conclus avec l'Iran, le 19 janvier 1981, se poursuit toujours», a affirmé M.Trump. «Pour cette raison, l'urgence nationale déclarée le 14 novembre 1979 et les mesures adoptées à cette date pour répondre à cette urgence, doivent être en vigueur au-delà du 14 novembre 2017», a-t-il ajouté. Les Etats-Unis ont pour la première fois proclamé l'urgence nationale envers l'Iran le 14 novembre 1979. Au moins 11 décrets se sont basés sur cet état d'urgence. Renouvelé en 2016 pour la 36e année, il s'agit du «plus ancien état d'urgence existant». Ce renouvellement signifie la poursuite des sanctions non-nucléaires américaines contre l'Iran. L'état d'urgence accorde également «des pouvoirs ordinaires supplémentaires» au président américain, notamment la confiscation de propriétés, la convocation de la garde nationale et l'embauche et licenciement des officiers militaires.