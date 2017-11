ARABIE SAOUDITE Les arrestations pourraient être motivées politiquement

Les récentes arrestations la semaine dernière en Arabie saoudite de dizaines de personnalités pour corruption pourraient en réalité faire partie d'une lutte pour le pouvoir dans le royaume, a estimé hier Human Rights Watch (HRW). Les autorités saoudiennes ont arrêté samedi des ministres, des hommes d'affaires et des princes, dont le milliardaire Al-Waleed ben Talal et l'ancien chef de la Garde nationale, le prince Metab ben Abdullah. Ces arrestations ont été faites sur ordre d'une commission nouvellement formée sous la direction du puissant prince héritier, Mohammed ben Salmane, qui cherche à consolider son pouvoir. «La création d'un nouvel organe de lutte contre la corruption et les arrestations massives au milieu de la nuit soulèvent des préoccupations», a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice pour le Moyen-Orient à HRW. Elle s'est inquiétée du fait que ces personnes sont détenues sans que les autorités n'avancent les raisons de leur emprisonnement. «Alors que les médias saoudiens présentent ces mesures comme une campagne contre la corruption, les arrestations massives suggèrent qu'elles relèvent davantage d'une lutte pour le pouvoir», a-t-elle ajouté.