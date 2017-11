LA TÉLÉVISION RUSSIA TODAY (RT) RT va s'enregistrer comme "agent de l'étranger" aux USA

La télévision RT contrôlée par l'Etat russe a annoncé hier qu'elle allait s'enregistrer en tant qu'«agent de l'étranger» aux Etats-Unis tout en contestant en justice cette exigence des autorités américaines. Selon RT, le ministère américain de la Justice lui a donné jusqu'à lundi pour se soumettre à la loi dite Fara (Foreign agents registration act), obligeant toute société représentant un pays ou une organisation étrangère à rendre régulièrement des comptes aux autorités américaines concernant ses relations avec cet Etat ou cette institution sous peine de voir ses comptes gelés. La rédactrice en chef de RT Margarita Simonian a dénoncé jeudi les exigences de Washington comme illégales et a annoncé que la chaîne les contesterait devant un tribunal. «Cette demande n'est pas seulement contraire à la loi, et nous allons le prouver en justice, mais également discriminatoire. Elle contredit les principes de démocratie et de liberté d'expression», a indiqué Mme Simonian, citée par RT.

«Cela nous prive de libre concurrence avec les autres chaînes internationales, qui ne sont pas enregistrées comme agents de l'étranger», a-t-elle ajouté. Le Kremlin a dénoncé à plusieurs reprises la «pression inédite» subie par les médias russes aux Etats-Unis, menaçant les médias américains opérant en Russie de leur imposer de nouvelles restrictions légales. Il s'agit notamment des médias Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty, financées par le Congrès américain.