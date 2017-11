CONFLIT DU YÉMEN La coalition saoudienne bombarde le ministère de la Défense à Sanaa

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a mené vendredi soir deux raids aériens contre le ministère de la Défense à Sanaa, capitale du Yémen en guerre contrôlée par les rebelles, ont rapporté des témoins. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Des avions survolaient toujours Sanaa à la suite de ces frappes, a-t-on ajouté de même source. La chaîne de télévision des rebelles Houthis, al-Masirah, a également fait état de deux frappes aériennes. La coalition, qui intervient au Yémen depuis 2015, avait déjà ciblé le ministère de la Défense en y faisant d'importants dégâts mais ces nouvelles frappes interviennent alors que les tensions se multiplient entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Lundi, la coalition menée par Riyadh a renforcé son blocus aérien, terrestre et maritime contre le Yémen après avoir intercepté dans le secteur de l'aéroport international de Riyadh un missile balistique tiré par les rebelles

yéménites. Les Houthis ont menacé de riposter à ce durcissement du blocus par des tirs de missiles contre les aéroports et les ports saoudiens et émiratis, exacerbant encore la tension entre Riyadh et Téhéran.