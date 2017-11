PYONGYANG ACCUSE: Trump fait en Asie une tournée de "va-t-en-guerre"

La Corée du Nord a accusé hier le président américain Donald Trump d'effectuer en Asie une tournée de «va-t-en-guerre» qui ne fera que renforcer les ambitions nucléaires de Pyongyang. Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a fustigé une tournée de «va-t-en-guerre en vue d'une confrontation pour priver la République populaire démocratique de Corée de sa dissuasion nucléaire défensive», a rapporté l'agence officielle KCNA. Ces commentaires sont les premiers venant de Corée du Nord depuis le début de la longue tournée de M. Trump, qui l'a déjà conduit au Japon, en Corée du Sud et en Chine, où le dossier nord-coréen a à chaque fois figuré au premier plan. M. Trump, qui participe au sommet Asie-Pacifique de Danang, au Vietnam, devait encore aller à Hanoi hier puis se rendre aux Philippines, dernière étape de son voyage. Dans un discours musclé devant l'Assemblée nationale sud-coréenne, il a appelé mercredi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un à ne pas sous-estimer la détermination de l'Amérique et à renoncer à son programme nucléaire, avant de dénoncer une «dictature cruelle». Mais le chef de la Maison-Blanche s'est parfois montré plus conciliant en évoquant des «progrès» et de possibles négociations.

Dans sa déclaration d'hier, Pyongyang affirme que les avertissements du président américain «ne pourront jamais nous faire peur ni arrêter nos avancées», mais au contraire «nous poussent à accélérer les efforts pour réaliser la grande cause consistant à parachever une force nucléaire nationale».