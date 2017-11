CRISE ÉCONOMIQUE AU VENEZUELA Caracas appelle les créanciers internationaux à renégocier la dette

Le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro renouvelé son appel samedi à l'encontre des créanciers internationaux pour qu'ils participent aujourd'hui à Caracas à la renégociation de la dette du Venezuela et du groupe public pétrolier Pdvsa. «Nous invitons, une fois de plus, les investisseurs à s'inscrire (...) en envoyant un courrier électronique à renegociacionsoberana@mppef.gob.ve», a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances, Simon Zerpa, sur Twitter.

Vendredi, le Venezuela, en grande difficulté financière, devait rembourser dans la journée 81 millions de dollars d'intérêts de Pdvsa, le groupe pétrolier d'Etat, au risque sinon de se retrouver en situation de défaut de

paiement sur sa dette extérieure.

La dette du Venezuela envers l'étranger est estimée à 150 milliards de dollars.

Mais ses réserves en devises ont

fondu à 9,7 milliards de dollars, alors que d'ici la fin de l'année il doit rembourser de 1,4 à 1,7 milliard, puis environ 8 milliards en 2018.