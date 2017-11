SAHARA OCCIDENTAL Le rôle de la Minurso passé en revue

La question sahraouie au niveau de l'ONU et le rôle de la Minurso ont été abordés par le président sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, et l'envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental et chef de la mission onusienne Kim Bolduc, a rapporté hier l'agence de presse sahraouie (SPS). La réunion a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue la question sahraouie au niveau de l'ONU, notamment en ce qui concerne le rapport que doit présenter au Conseil de sécurité le nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst

Köhler, concernant sa première visite dans la région après sa nomination en

remplacement de Christopher Ross, a précisé l'agence. Horst Köhler est attendu le 22 novembre à New York pour présenter au Conseil de sécurité les résultats de sa première tournée dans la région pour relancer le processus onusien. La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis. Depuis, le processus de paix lancé par l'ONU se trouve dans l'impasse en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

L'entretien entre le président sahraoui et Mme Bolduc s'est déroulé en présence du coordinateur sahraoui avec la Minurso, membre du secrétariat national du Polisario, M`hamed Khadad, a précisé l'agence sahraouie. Les discussions ont également eu trait au travail accompli par la Minurso, mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, a déclaré M. Khadad à la presse, en réaffirmant que la mission principale de la mission onusienne pour laquelle elle a été mise en place en 1991 est l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui.