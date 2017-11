SOMALIE 81 terroristes sont tués dans des frappes aériennes

Le gouvernement somalien a annoncé samedi soir qu'au moins 81 terroristes avaient été tués dans deux nouvelles opérations de sécurité à Jilib, au centre de Juba, dans le sud du pays. Le ministre de l'Information, Abdurahman Omar Osman, a déclaré que les opérations de ce samedi, menées par des partenaires somaliens et

internationaux, visaient une usine et des terroristes se mobilisant pour attaquer la région de Gedo. «Les forces de sécurité somaliennes ont mené des opérations spéciales dans le district de Jilib et ont détruit un camp d'Al-Shebab où des

terroristes se regroupaient pour lancer des attaques contre la région de Gedo», a déclaré M. Osman dans un communiqué publié à Mogadiscio. «Quelque

81 terroristes ont été tués, un certain nombre de véhicules et d'armes lourdes détruites». Il a ensuite déclaré que les forces de sécurité avaient détruit les

matériaux utilisés pour fabriquer des explosifs. Les dernières frappes ont eu lieu quelques heures après que les forces

spéciales somaliennes et américaines aient mené une attaque de drones dans la région de Lower Shabelle vendredi soir. M. Osman a indiqué que les forces de l'armée nationale somalienne (SNA) ont intensifié leur assaut contre les shebabs dans les régions de Middle Shabelle et Lower Shabelle. Jilib, une ville située à environ 380 km au sud de la capitale Mogadiscio, est un bastion majeur du groupe terroriste allié d'Al-Qaïda. Des habitants ont déclaré qu'il y avait beaucoup de tension à Jilib, à environ 120 km au nord de la ville portuaire de Kismayo.