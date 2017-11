RECONSTRUCTION DE LA SYRIE Damas invite les compagnies russes

Les autorités syriennes invitent les compagnies russes, y compris les grandes sociétés pétrolières et gazières, à participer à la reconstruction de la Syrie, a déclaré le directeur du groupe syrien de l'amitié avec le Parlement russe, Oussama Mustafa. «Nous avons rencontré les patrons de la majorité des grandes compagnies énergétiques et pétro-gazières et nous leur avons proposé de travailler en Syrie dans le cadre de la reconstruction du pays après les victoires des armées (russe et syrienne), en invitant toutes les compagnies russes à une

reconstruction commune», a indiqué M. Mustafa, cité par l'agence Sputnik. La délégation des députés syriens dirigée par le directeur du groupe syrien de l'amitié avec le Parlement russe, Oussama Mustafa, est venue en visite en Russie, où elle a rencontré le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, des représentants du ministère de la Défense, ceux des plus grandes sociétés énergétiques et pétrogazi ères, ainsi que les proches des militaires russes tués en Syrie, selon la même source. «Les délégués syriens ont souligné leur intérêt pour l'aide de nos spécialistes, ayant une expérience unique dans l'exploitation des gisements. Ils ont déclaré directement lors de leurs propos qu'ils étaient intéressés par le soutien des compagnies russes et par l'application active de leur expérience en Syrie», a commenté le député russe Alexandre Iouchtchenko. Le parlementaire russe a également rappelé que, lors de la visite des députés russes à Damas, le Premier ministre syrien Imad Khamis et le Président Bachar el-Assad avaient dit explicitement que les principaux avantages seraient, en premier lieu, accordés aux compagnies russes, parce que la Russie était un allié stratégique de la Syrie. «C'est pourquoi, pour la reconstruction du pays, la Syrie comptera tout d'abord, sur les compagnies russes», a-t-il dit. Le député de la Douma Dmitri Perminov a quant à lui ajouté qu'en plus des rencontres avec les patrons des grandes compagnies, les délégués syriens ont échangé avec les représentants des petites et moyennes entreprises qui ont présenté leurs produits et ont donné leurs contacts.