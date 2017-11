29E ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE L'ÉTAT DE PALESTINE Le président Bouteflika félicite Mahmoud Abbas

L e président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de l'Etat de Palestine et président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, à l'occasion du 29e anniversaire de la proclamation de l'Etat de Palestine dans lequel il lui a réaffirmé «le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien en lutte, et aux efforts arabes et internationaux en faveur de l'établissement de l'Etat palestinien indépendant avec El-Qods comme capitale». «Il m'est agréable, au moment où le peuple palestinien frère célèbre le 29e anniversaire de la proclamation de l'Etat de Palestine, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos voeux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et de concrétiser les aspirations de votre peuple frère à la liberté», a écrit le président Bouteflika dans son message.» «Je saisis cette opportunité pour rendre hommage aux sacrifices du peuple palestinien pour le recouvrement de tous ses droits légitimes, notamment son droit à l'établissement de son Etat indépendant sur sa terre, et saluer la réconciliation nationale palestinienne qui renforcera sans nul doute la position de l'Etat face aux défis qui se posent à la cause palestinienne», a ajouté le président de la République.»Je tiens aussi à réaffirmer le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien en lutte et aux efforts arabes et internationaux en faveur de l'établissement de l'Etat palestinien indépendant avec El-Qods comme capitale», a conclu le président Bouteflika.