RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Les autorités préviennent contre tout rassemblement

Les autorités congolaises ont prévenu qu'elles disperseraient (hier) toute manifestation alors que l'opposition et des mouvements citoyens tentaient de mobiliser la population contre le calendrier électoral qui prolonge de fait de plus d'un an le mandat du président Joseph Kabila.

Le gouvernement a dénoncé «une frange de l'opposition qui se livre à des actes d'incitation au soulèvement populaire essentiellement dans certains quartiers de Kinshasa, de Lubumbashi et de Goma» dans un compte-rendu d'une réunion du Conseil des ministres mardi soir. «Le gouverneur nous a donné l'ordre de disperser toutes les manifestations. Tout attroupement de plus de cinq personnes sera dispersé», a prévenu mardi le chef de la police de Kinshasa Sylvano Kasongo. Un des organisateurs de la journée d'hier, le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha) a dénoncé une «répression programmée». La Mission des Nations unies au Congo (Monusco) avait mardi «exhorté les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales», «dont la liberté de réunion et de manifestation». «La Monusco rappelle également aux citoyens que le droit de manifester implique de s'abstenir de recourir à la violence sous toutes ses formes», ajoutait la force onusienne. Publié le 5 novembre, le calendrier électoral prévoit des élections le 23 décembre 2018.