MAE: l'Algérie suit "avec préoccupation" les développements de la situation

L'Algérie suit «avec préoccupation» les développements «inquiétants» de la situation au Zimbabwe et exhorte l'ensemble des acteurs en présence à «veiller au respect de l'ordre Constitutionnel», a indiqué jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.»Nous suivons avec préoccupation les derniers développements de la situation au Zimbabwe», a affirmé M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS.

«Nous appelons au calme et à la retenue et exhortons l'ensemble des acteurs en présence à veiller au respect de l'ordre constitutionnel et à éviter tout dérapage susceptible d'être préjudiciable au Zimbabwe et à son peuple», a-t-il ajouté. «Nous appuyons les efforts entrepris par les pays de la région dans le cadre de la Communauté de développement d'Afrique australe (Sadc) pour favoriser un retour rapide à la normalité», a conclu M. Benali Cherif.