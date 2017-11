BANDE DE GHAZA Ouverture par l'Egypte du point de passage de Rafah

La frontière fermée entre la bande de Ghaza et l'Egypte a été rouverte hier pour la première fois depuis le transfert des points de passage du mouvement Hamas à

l'Autorité palestinienne le 1er novembre.

La partie égyptienne a ouvert le matin le point de Rafah, fermé depuis août dernier, avec le passage d'une dizaine de bus en territoire égyptien, a indiqué un responsable palestinien.

L'ouverture durera trois jours et les personnes autorisées à passer sont en grande majorité des malades, des étudiants ou des personnes bloquées devant retourner à leur travail à l'étranger. «L'Egypte a ouvert le point de passage pour les cas humanitaires

enregistrées» auprès des autorités du Hamas, a-t-il ajouté, en soulignant que les employés civils et de sécurité du côté palestinien de la frontière étaient des fonctionnaires rattachés au gouvernement de l'Autorité palestinienne dirigé par Rami Hamdallah. Jusqu'à 20 000 personnes de l'enclave palestinienne ont présenté des demandes pour pouvoir entrer en Egypte. Des centaines de personnes attendaient encore hier l'autorisation de pouvoir monter à bord de bus pour se rendre en Egypte.

La bande de Ghaza est soumise depuis une décennie à un vigoureux blocus israélien et depuis des années à la fermeture quasi-permanente de sa frontière avec l'Egypte. L'Egypte doit accueillir une réunion interpalestinienne au Caire le 21 novembre pour discuter

des prochaines étapes de la réconciliation.