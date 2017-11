ESCLAVAGE EN LIBYE Tripoli ouvre une enquête

Le vice-premier ministre du gouvernement libyen d'union nationale (GNA) a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur des cas d'esclavage près de la capitale libyenne dénoncés par un documentaire choc la semaine dernière de la chaîne américaine CNN. Ahmed Metig a exprimé

«son mécontentement» dans un communiqué diffusé hier sur Facebook après la diffusion de documentaires sur «la réapparition

du commerce d'esclaves dans la banlieue de Tripoli». M. Metig «a affirmé qu'il chargera une commission d'enquêter sur ces rapports de presse afin d'appréhender et soumettre les responsables à la justice», selon le texte. Un récent reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye, et largement partagé sur les réseaux sociaux, a provoqué une forte émotion, suscitant des réactions indignées en Afrique et à l'ONU. On y voit notamment, sur une image de mauvaise qualité prise par un téléphone portable, deux jeunes hommes. Le son est celui d'une voix mettant aux enchères «des garçons grands et forts pour le travail de ferme. 400... 700...» avant que la journaliste n'explique: «ces hommes sont vendus pour 1 200 dinars libyens - 400 dollars chacun».

Un millier de personnes ont manifesté samedi à Paris pour dénoncer cette situation, selon la préfecture de police.