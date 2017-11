«INCIDENTS» AYANT OFFENSÉ ERDOGAN L'Otan présente "ses excuses" au président turc

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg a, présenté «ses excuses» samedi soir par téléphone au président

turc Recep Tayyip Erdogan après que le nom du dirigeant turc soit apparu sur une «liste d'ennemis» lors d'une manoeuvre militaire de l'alliance en Norvège, a rapporté l'agence de presse turque Anadolu. Au cours de cet entretien téléphonique, Jens Stoltenberg a assuré M. Erdogan qu'une enquête avait été ouverte par le commandant et que le technicien norvégien «impliqué» dans l'incident avait été immédiatement licencié. M. Stoltenberg a rappelé que la Turquie «est un allié important» pour l'Otan, ajoutant qu'il prendrait toutes les précautions nécessaires pour empêcher qu'un tel incident ne se reproduise, selon une source présidentielle. Le chef de l'Otan a dit espérer que «cet incident n'aura pas d'impact négatif» sur les relations entre l'Otan et la Turquie. La Turquie a annoncé vendredi le retrait de ses 40 soldats participant à l'exercice militaire en Norvège, après que le nom du président turc et l'image du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, sont apparus dans une «liste d'ennemis».