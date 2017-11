EVACUÉS DE LIBYE PAR LE HCR La France va accueillir les premiers réfugiés

La France va accueillir les premiers réfugiés évacués de Libye par le HCR au Niger, a annoncé hier Pascal Brice, le directeur général de l'Ofpra (Office français de protection de réfugiés et apatrides) à l'issue d'une mission à Niamey. Ces réfugiés, arrivés à Niamey le 11 novembre, devraient gagner la France «au plus tard en janvier», a-t-on indiqué au ministère de l'Intérieur. Ils avaient bénéficié de la première évacuation de Libye où règne le chaos, menée par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies. Il s'agit d'un groupe de 25 personnes, Erythréens, Ethiopiens et Soudanais, et comprenant «15 femmes et quatre enfants», a précisé Pascal Brice.