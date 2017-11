LES EUROPÉENS TROUVENT «ENCOURAGEANTES» LES «AVANCÉES» SUR LE RETOUR DES ROHINGYAS De quelles "violences" parle-t-on?

Par Chaabane BENSACI -

Une population affamée qui fuit les exactions birmanes

Les bourreaux militaires birmans peuvent dormir tranquilles, ils ne seront jamais inquiétés et ne feront l'objet d'aucune poursuite ni demain ni après. 1000.000 de Rohingyas qui étaient déjà des sous-citoyens dans l'Etat de Rakhine (à l'ouest de Myanmar), ont dû fuir au Bengladesh.

Le drame des Rohingyas, après avoir ému pendant quelques semaines le monde entier, est tombé dans l'oubli et seules des visites diplomatiques occidentales tendent encore à soulever le voile de nouveau jeté sur cette cruelle tragédie. La Chine et, à un degré moindre, la Russie ont volé au secours de la junte birmane, de sorte que les condamnations internationales, que ce soit à l'ONU ou dans des capitales comme Washington, Londres ou Paris, ont fini par se tarir et laissé place à des approches prétendûment pragmatiques.

C'est ainsi que la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a jugé hier «très encourageantes» les concertations sur le retour de plus de 600.0000 réfugiés rohingyas qui ont échappé aux violences de l'armée birmane et de ses affidés, depuis la fin août, après que Pékin eut affirmé, le même jour, oeuvrer à une sortie de crise.

«Je trouve très encourageante la possibilité, que j'estime très réelle et concrète, d'un accord entre la Birmanie et le Bangladesh sur le rapatriement des réfugiés, qui constituerait une avancée importante», a ainsi déclaré Mme Mogherini à la presse, dans le cadre du Dialogue Asie-Europe (Asem) que présidait la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, chef de la diplomatie. Cette rencontre consacrée au dossier des Rohingyas avait été programmée à la demande de la délégation de l'U.E qui, a indiqué Mme Mogherini, «encourage le Bengladesh et la Birmanie à travailler de façon bilatérale sur le problème, avec le soutien de l'Union européenne et de la communauté internationale».

Mais par-delà les belles paroles, la réalité est toujours là, infâme, intolérable surtout, pour une organisation comme la Conférence des Etats islamiques dont on aurait aimé entendre la voix et mesurer les initiatives. Le silence assourdissant de l'OCI est couvert par d'autres tapages qui, au Moyen-Orient, aiguisent la volonté de puissance des royaumes d'un autre âge. Déclarations fracassantes, menaces, invectives et bruit de bottes se succèdent sans que personne ne s'émeuve, un seul instant, du calvaire et de la lente agonie des Rohingyas.

Voici quelques décennies, au lendemain de Sabra et Chatila, des femmes palestiniennes ensanglantées criaient: «Où sont les Arabes? Où sont les musulmans?» Aujourd'hui, les femmes Rohingyas, désespérées, n'ont pas le souffle nécessaire pour crier et elles regardent leurs bébés et leurs enfants mourir, des suites de l'exode et des viols et des tortures infligées par l'armée birmane.

Emue, la CPI? Non, pas du tout. Cette «affaire» est hors de sa «juridiction», strictement africaine comme on a pu le constater depuis une décennie. Les bourreaux militaires birmans peuvent dormir tranquilles, ils ne seront jamais inquiétés et ne feront l'objet d'aucune poursuite ni demain ni après. 1000.000 de Rohingyas qui étaient déjà des sous-citoyens dans l'Etat de Rakhine (à l'ouest de Myanmar) ont dû se réfugier au Bengladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde, contraints à fuir par une répression qui n'a rien à envier aux méthodes nazies.

A Rakhine, la mort oeuvre en silence. C'est à peine si les visiteurs comme Mme Mogherini ou hier le MAE français, Jean-Yves Le Drian osent de prudentes allusions en faveur de «l'arrêt des violences». Comme si lesdites violences existaient de part et d'autre! Une infamie de plus, mais pourquoi s'étonner? Ce ne sont que des Rohingyas, des musulmans d'un lumpen prolétariat asiatique.

C'est ainsi qu'a parlé Mme Mogherini, favorable à «l'arrêt des violences, l'arrêt du flot de réfugiés (qui) sera capital». Quant à Jean-Yves Le Drian qui a eu une rencontre avec Aung San Suu Kyi, il en sort non seulement «sain et sauf» mais aussi ragaillardi, pour affirmer que «cela nous a permis de comprendre le plan qu'elle souhaite développer pour enrayer cette crise, avec, à la fois l'arrêt de la violence, la mise en oeuvre de soutien humanitaire, la perspective de retour dans le pays». Convaincu que Aung San Suu Kyi a «une stratégie» et qu'elle a subi des «critiques injustes» pour son apathie, ou plutôt son silence complice, il rejoint Mme Mogherini dans le voeu d'une solution à la Chinoise. Pékin cherche à «réconcilier» la Birmanie et le Bengladesh pour permettre d'oublier l'épuration ethnique et rendre possible le retour des réfugiés dans leurs terres, un retour déjà qualifié d' «impossible» par le chef de l'armée birmane dont l'arrogance n'a d'égale que le sentiment de totale impunité.

Etrangement, il faut bien l'admettre, seul Rex Tillerson a osé évoquer un durcissement des sanctions, après avoir rencontré la semaine dernière Aung San Suu Kyi, avec le soutien de nombreuses organisations internationales, tandis que Mme Mogherini «soutient fermement la transition démocratique» dans une Birmanie où le sang des Rohingyas n'a pas cessé de couler. Un nettoyage ethnique à ciel ouvert se déroule depuis des mois en Birmanie et c'est là la seule violence!