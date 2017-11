L'Iran déclare la "victoire" sur l'EI

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré hier la «victoire» sur le groupe État islamique (EI) en Irak et en Syrie avant même que Baghdad et Damas aient annoncé son éradication.

L'Iran soutient les gouvernements de Damas et de Baghdad en envoyant en Syrie et en Irak des conseillers militaires et des volontaires pour combattre les groupes rebelles et jihadistes. «Il faut remercier tous les combattants de l'islam, les diplomates, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, Ndlr, les forces armées irakiennes et syriennes pour la fin de ce groupe qui n'avait apporté que le mal, la destruction, le meurtre et la sauvagerie», a déclaré M. Rohani dans un discours retransmis par la télévision d'État. Cette déclaration survient quelques jours après la reprise par les forces progouvernementales en Irak et en Syrie des derniers fiefs urbains du groupe jihadiste, qui ne contrôle plus que quelques poches dans les zones désertiques à la frontière entre ces deux pays. Parallèlement, la télévision iranienne a diffusé un reportage montrant des combattants iraniens durant la bataille pour la reprise à l'EI de la ville syrienne de Boukamal, dernier fief urbain en Syrie de ce groupe jihadiste repris dimanche par les forces pro-régime. En Irak, les autorités ont annoncé vendredi avoir repris à l'EI la localité de Rawa, son dernier bastion urbain dans le pays. Parlant de «grande victoire», M. Rohani a encore déclaré que «le travail principal avait été accompli par les peuples et les armées syrienne, irakienne et libanaise». Les médias iraniens ont diffusé dimanche et lundi des vidéos à Boukamal du général Ghassem Souleimani, chef du corps Al Qods, chargé des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution (l'armée d'élite iranienne), en affirmant qu'il avait personnellement dirigé les opérations. Pour sa part, le général Souleimani, qui s'est rendu à de nombreuses reprises sur le théâtre des combats en Irak et en Syrie, s'est félicité d'une «victoire déterminante». «J'annonce la fin de ce groupe honni et au nom de tous les commandants, qu'ils soient iraniens, irakiens, syriens, libanais, afghans et pakistanais, je vous félicite pour cette grande victoire déterminante», a écrit M. Souleimani dans un message à l'ayatollah Khamenei repris par le site des Gardiens de la Révolution. Il a aussi salué le groupe irakien «Hachd al-Chaabi», force paramilitaire dominée par des combattants chiites, qui ont pris part aux combats pour déloger l'EI des villes irakiennes et le rôle «décisif» du Hezbollah libanais dans les combats en Syrie. Dans le même contexte, le chef d'état-major russe, Valéri Guerassimov, a indiqué hier l'«achèvement» de la «phase active de l'opération militaire» en Syrie, qui intervient en appui aux forces régulières syriennes contre les groupes terroristes».

La phase active de l'opération militaire en Syrie s'achève. Bien qu'il reste toute une série de problèmes, cette étape arrive à sa conclusion logique», a-t-il déclaré, lors d'une réunion à Sotchi (sud-ouest de la Russie) avec ses homologues iranien et turc à la veille d'un sommet des présidents de ces trois pays. Lancée en 2015, l'intervention de l'aviation russe en Syrie a changé la donne en permettant notamment à l'armée syrienne de reprendre le contrôle de plusieurs zones du pays.