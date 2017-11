CRISE EN UKRAINE Un groupe d'ONG s'alarme d'une crise humanitaire "oubliée"

Un groupe d'ONG, dont Action contre la Faim, Médecins du Monde et Acted, a appelé mercredi la communauté internationale à agir dans l'Est de l'Ukraine où une crise humanitaire «oubliée» touche quatre millions de personnes. «Actuellement, les pourparlers (de paix) stagnent et une percée politique dans un avenir proche semble peu probable. Parallèlement, l'aide humanitaire est sous-financée, environ 4 millions de personnes se trouvent dans une situation critique et ont besoin d'urgence d'aide», relève le consortium Access dans un communiqué à l'issue d'une conférence à Berlin. Ces organisations humanitaires relèvent en outre que «des centaines de milliers de personnes risquent de se retrouver sans eau et sans chauffage en hiver lorsque les températures peuvent tomber à -20°C». «Il est grand temps que tous les acteurs concernés cherchent une solution qui puisse être mise en oeuvre», poursuivent ces ONG dans leur appel aux «belligérants du conflit, à la communauté internationale et aux acteurs humanitaires». Le conflit armé dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 10 000 morts depuis avril 2014. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les séparatistes, ce que Moscou dément malgré de nombreuses publications dans les médias appuyant ces accusations. Des accords de paix signés à Minsk en février 2015 ont abouti à l'instauration de plusieurs trêves, faisant en grande partie cesser les violences, mais dont le volet politique en vue d'une résolution durable du conflit n'a jamais été mis en oeuvre, les belligérants se rejetant la responsabilité de cet échec.