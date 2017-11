DÉSIGNÉE COMME «SOUTIEN» AU TERRORISME PAR LES USA "Grave provocation" dénonce Pyongyang

Le Corée du Nord a qualifié hier de «grave provocation» sa désignation par Washington comme Etat soutien du terrorisme, affirmant que les sanctions ne la forceraient jamais à renoncer à son programme d'armes nucléaires. «Notre armée et notre peuple sont remplis de rage et de colère envers les gangsters haineux qui ont osé mettre le nom de notre pays sacré sur cette misérable liste de 'terrorisme''», a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence officielle Kcna. «Tant que les Etats-Unis poursuivront leur politique hostile anti-nord-coréenne, notre dissuasion (nucléaire, ndlr) en sera d'autant plus renforcée».