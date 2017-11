IRAK: TERRORISME Découverte d'un charnier dans la région de Sinjar

Les corps de 73 personnes tuées par des terroristes de Daesh ont été découverts hier par les forces de sécurité irakiennes enterrés dans une fosse commune dans la région de Sinjar (Nord) de l'Irak. Il s'agit de corps de dizaines de personnes (hommes femmes et enfants) tuées par le groupe

terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) dans la région de Sinjar (Nord), a affirmé Chokor Melhem Elias, responsable de la localité de Qahtaniyya, à Sinjar, située à 80 km à l'ouest de Mossoul. La fosse commune a été découverte à Ramboussi, une petit localité située à 5 km de Qahtaniyya, a précisé la même source. Le responsable de la région de Sinjar Mahma Khalil a dit à la presse que, depuis 2015, «37 charniers ont été découverts dans différents secteurs» et «toutes les victimes son des yazidis». En 2014, des terroristes de l'EI avaient tué des milliers de personnes dans leur fief du mont Sinjar, et enlevé des milliers de femmes et d'adolescentes. «Environ 3 000 d'entre elles seraient encore en captivité», selon un rapport récent de la mission d'assistance des Nations unies pour l'Irak et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Les forces kurdes appuyées par la coalition internationale antiterroriste

conduite par les Etats-Unis ont repris le contrôle de Sinjar aux terroristes en novembre 2015. Le mois dernier, les forces irakiennes ont à leur tour repris aux Kurdes le fief yazidi de Sinjar.